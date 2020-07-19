2020-07-19T14:00:53+03:00
Дом. Семья

В Татарстане орнитологи нашли три приемные семьи осиротевшим орлятам

Трех птенцов нашли в Арском районе республики
Ирина ЛЕСКОВА
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Трех орлят "подбросили" в три других гнезда. Фото Национального парка "Нижняя Кама"Трех орлят "подбросили" в три других гнезда. Фото Национального парка "Нижняя Кама"
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Необычную миссию пришлось выполнять орнитологам национального парка "Нижняя Кама". Им природоохранные структуры республики передали трех птенцов солнечного орла. Версия их появления - житель Арского района нашел их две недели назад, кормил, а затем решил передать в местное лесничество.

Сразу трех орлят привезли орнитологам. Фото Национального парка "Нижняя Кама"

Сразу трех орлят привезли орнитологам. Фото Национального парка "Нижняя Кама"

- Надо было срочно решать проблему их спасения, - рассказал орнитолог Ринур Бекмансуров. - Решил подсадить их по отдельности в жилые гнёзда в новые семьи. Выбрал ближайшие три гнезда, которые проверял на днях и кольцевал там птенцов. Подселенцев также окольцевал, подкормил и с запасом еды подсадил в разные гнезда, где уже были по 2 птенца.

Орлят окольцевали. Фото Национального парка "Нижняя Кама"

Орлят окольцевали. Фото Национального парка "Нижняя Кама"

Наблюдение показало, что во всех трех случаях родители были на охоте. Так что процесс подселения прошел без них, а хозяева гнезд - птенцы, рожденные в этом гнезде, на новеньких не отреагировали. Они были сытыми, с полными зобами. "Подселенцы" сразу же начали глотать предложенную Бекмансуровым еду. Смели все, что им предложили, доели и остатки прежней добычи орлов. Все птенцы примерно одного возраста.

Орнитолог надеется, что "усыновление - подселение" прошло успешно, новых птенцов примут новые родители. Они не только докормят их как своих, но и научат охотиться.

С "новенькими" в гнездо добавили еду. Фото Национального парка "Нижняя Кама"

С "новенькими" в гнездо добавили еду. Фото Национального парка "Нижняя Кама"

- Хотя нагрузка на них прибавится. - отметил Бекмансуров. - Примерно через неделю проверю эти гнезда и тогда будет понятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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