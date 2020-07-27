Минздрав Татарстана объяснил причину высокой смертности жителей Набережных Челнов
За полгода в Набережных Челнах скончались 2,6 тысяч человек. При этом большинство смертей пришелся на конец весны - начало лета. Так, в мае умерли 470 человек, в июне - 585. В прошлом году на эти месяцы пришлось 389 и 348 смертей соответственно.
В Минздраве Татарстана эту статистику объяснили тем, что горожане перестали своевременно обращаться за медпомощью из-за страха заразиться коронавирусом. Об этом журналистам сообщил первый зам главы ведомства Альмир Абашев.
Второй причиной роста смертности в городе он назвал нехватку профилактических мероприятий из-за запрета диспансеризации.
ИСТОЧНИК KP.RU