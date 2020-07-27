Минздрав Татарстана объяснил причину высокой смертности жителей Набережных Челнов

27 Июль 2020 2020-07-27T14:58:05+03:00

За полгода в татарстанском автограде скончались 2,6 тысяч человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ведомстве считают, что горожане перестали своевременно обращаться за медпомощью из-за страха заразиться коронавирусом

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За полгода в Набережных Челнах скончались 2,6 тысяч человек. При этом большинство смертей пришелся на конец весны - начало лета. Так, в мае умерли 470 человек, в июне - 585. В прошлом году на эти месяцы пришлось 389 и 348 смертей соответственно.

В Минздраве Татарстана эту статистику объяснили тем, что горожане перестали своевременно обращаться за медпомощью из-за страха заразиться коронавирусом. Об этом журналистам сообщил первый зам главы ведомства Альмир Абашев.

Второй причиной роста смертности в городе он назвал нехватку профилактических мероприятий из-за запрета диспансеризации.

ИСТОЧНИК KP.RU