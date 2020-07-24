2020-07-24T10:01:57+03:00
Общество

За полгода в Набережных Челнах скончались 2,6 тысяч человек

Большинство смертей приходится на июнь
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: nabchelny.ruФото: nabchelny.ru
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С января по июнь 2020 года в Набережных Челнах скончались 2,6 тысяч человек. Этона 535 смертей больше, чем было за аналогичный период прошлого года, сообщает городское управление ЗАГС.

Отметим, что в январе в татарстанском автограде скончались 400 горожан, в марте – 417. Пик же пришелся на разгар пандемии коронавируса в России- конец весны - начало лета. Так, в мае умерли 470 человек, в июне - 585. В прошлом году на эти месяцы пришлось 389 и 348 смертей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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