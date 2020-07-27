Появилась новая карта заражения коронавирусом в Татрстане

27 Июль 2020 2020-07-27T11:34:23+03:00

С начала пандемии в республике выявили 5 469 случаев COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Большинство случаев COVID-19 приходится на Казань и Набережные Челны [карта]

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На понедельник, 27 июля, в Татарстане выявлено 5 469 случаев коронавируса. Большинство зараженных - жители Казани (2 743 человека). Вторыми по числу больных идут Набережные Челны (798). На третьем месте Нижнекамский район (235).

В других районах республики ситуация сложилась следующим образом:

Зеленодольский район (193),

Высокогорский район (133),

Лаишевский район (131),

Пестречинский район (96),

Елабужский район (76),

Арский район (74),

Апастовский район (65),

Дрожжановский район (64),

Атнинский район (62),

Сабинский район (62),

Альметьевский район (61),

Нурлатский район (61),

Буинский район (56),

Тукаевский район (56),

Балтасинский район (43),

Кукморский район (37),

Верхнеуслонский район (35),

Тюлячинский район (32),

Лениногорский район (29),

Аксубаевский район (26),

Мамадышский район (23),

Тетюшский район (23),

Сармановский район (21),

Рыбно-Слободской район (18),

Алькеевский район (18),

Камско-Устьинксий район (16),

Новошешминский район (16),

Чистопольский район (16),

Азнакаевский район (15),

Кайбицкий район (14),

Актанышский район (12),

Заинский район (12),

Агрзыский район (11),

Алексеевский район (11),

Менделеевский район (11),

Ютазинский район (10),

Черемшанский район (9),

Бавлинский район (8),

Бугульминский район (8),

Мензелинский район (7),

Спасский район (5),

Муслюмовский район (3).

Фото: штаб по борьбе с COVID-19 в Татарстане

Отметим, что по данным регионального оперштаба по борьбе с коронавиурсом, 4 324 зараженных уже выздоровели, а 38 - скончались. В то же время федеральный оперштаб дает другие цифры - 4 412 выздоровевших и 22 скончавшихся.

ИСТОЧНИК KP.RU