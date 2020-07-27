2020-07-26T20:54:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Татарстане, последние новости на 27 июля 2020 года: скончались еще двое зараженных

Число летальных случаев COVID-19 в республике, по данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, выросло до 38
Алина ГАБДУЛИНА
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В Татарстане выявлено 5 436 инфицированных COVID-19.В Татарстане выявлено 5 436 инфицированных COVID-19.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По данным на утро понедельника, 27 июля, в Татарстане выявили 5 436 инфицированных COVID-19. Согласно сообщениям регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, 4 294 пациентов смогли излечиться, а в 38 случаях болезнь привела к летальному исходу. Тем временем федеральный оперштаб дает другие данные - 4 410 выздоровевших и 21 летальный исход.

О НОВЫХ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

Очередными жертвами инфекции в Татарстане стали 79-летний мужчина из Набережных Челнов и 66-летняя женщина из Зеленодольского района.

Известно, что мужчина был госпитализирован в Набережно-Челнинскую инфекционную больницу еще 21 июня. Помимо коронавируса у него была диагностирована внебольничная двухсторонняя вирусная пневмония. Течение болезни осложняли и хронические заболевания пациента. Он скончался на следующий день - 22 числа.

Женщина же была доставлена в Зеленодольскую ЦРБ 5 июля. COVID-19 она переносила тяжело также из-за серьезных хронических заболеваний. 13 числа она скончался вследствие отека легких.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщает региональный оперштаб.

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ КИНОТЕАТРОВ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

С 27 июля в Татарстане официально разрешили возобновить показ фильмов под открытым небом в парках и на набережных. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

ОБ ОТКРЫТИИ ПРИВЫЧНЫХ КИНОТЕАТРОВ

А вот привычные кинотеатры в помещениях в Татарстане откроют не раньше третьего этапа снятия ограничений. Об это журналистам рассказала зам главы местного Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Отметим, что на третий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, регион выйдет при коэффициенте распространения инфекции 0,5. Сейчас же этот показатель колеблется между 0,8 и 0,9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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