В Ульяновской области скончался еще один пациент с коронавирусом
Число летальных случаев COVID-19 в регионе выросло до 66
Фото: pixabay.com
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Стало известно, что накануне в Ульяновской области подтвердился очередной случай смерти пациента с коронавирусом. Об этом в понедельник. 27 июля, сообщили в федеральном штабе по борьбе с инфекцией.
Так, число летальных случаев COVID-19 в регионе выросло до 66. Заметим, что с начала пандемии там заразился 8 671 человек. Выздоровели пока лишь 5 993 из них.
В области было проведено 165 938 тестов на COVID-19, обследовано 155 390 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 668 пациентов. Снято с меднаблюдения 21 890 граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU