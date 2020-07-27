В Ульяновской области скончался еще один пациент с коронавирусом

27 Июль 2020 2020-07-27T11:03:01+03:00

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Стало известно, что накануне в Ульяновской области подтвердился очередной случай смерти пациента с коронавирусом. Об этом в понедельник. 27 июля, сообщили в федеральном штабе по борьбе с инфекцией.

Так, число летальных случаев COVID-19 в регионе выросло до 66. Заметим, что с начала пандемии там заразился 8 671 человек. Выздоровели пока лишь 5 993 из них.

В области было проведено 165 938 тестов на COVID-19, обследовано 155 390 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 668 пациентов. Снято с меднаблюдения 21 890 граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU