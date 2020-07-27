2020-07-26T20:36:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 27 июля 2020 года: заразились еще 102 человека

С начала пандемии в регионе выявили 8 671 случай COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
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В области было проведено 165 938 тестов на COVID-19, обследовано 155 390 человекВ области было проведено 165 938 тестов на COVID-19, обследовано 155 390 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 102 случая коронавируса. Так, в регионе заразились 8 671 человек, 5 925 из которых уже выздоровели, а 65 - скончались.

По последним данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, большинство заболевших приходится на Ульяновск (4 512). Остальные из Димитровграда (766), Карсунского района (388), Инзенского района (369), Барышского района (314), Новомалыклинского района (226), Ульяновского района (206), Николаевского района (203), Цильнинского района (191), Мелекесского района (186), Майнского района (147), Чердаклинского района (143), Сенгилеевского района (135), Новоульяновска (135), Тереньгульского района (130), Новоспасского района (123), Старомайнского района (102), Вешкаймского района (93), Кузоватовского района (77), Сурского района (68), Старокулаткинского района (60), Павловского района (46), Радищевского района (35) и Базаросызганского района (16).

С начала пандемии в области было проведено 165 938 тестов на COVID-19, обследовано 155 390 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 668 пациентов. Снято с меднаблюдения 21 890 граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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