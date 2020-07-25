2020-07-25T13:23:14+03:00
Общество

В Казани на празднике «Я выбираю небо-2020» Росгвардия Татарстана примет участие в выставке

Также ведомство совместно с МВД будет обеспечивать общественный порядок во время торжества
Андрей МАРЬЯНОВ
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Сегодня, 25 июля, в 15.00 в столице Татарстана около Центра семьи «Казан» пройдет праздник «Я выбираю небо-2020», посвященный Дню воздушного флота России. Примет в нем участие и Росгвардия республики. Так, на обозрение будут выставлены беспилотники, которые помогают подразделениям ведомства выполнять служебно-боевые задачи.

Так, на сегодняшний день авиаотряд Росгвардии Татарстана оснащен вертолетами Ми-8АМТ, Ансат-К, Ка-226 и «Robinson», а также двумя комплексами дистанционного наблюдения на базе беспилотного летательного аппарата «Элерон-10СВ» и привязного аэростата «ОКО-60».

Данная техника активно использовалась во время таких крупных мероприятий, как Кубок Конфедераций ФИФА-2017 по футболу, ЧМ-2018, чемпионат профессионального мастерства World Skills 2019, празднования Дня республики в Татарстане, национальных праздников «Сабантуй» и «Каравон».

Отметим, что помимо выставки сотрудники Росгвардии Татарстана совместно с МВД будут также обеспечивать общественный порядок на празднике «Я выбираю небо-2020»

- На случай осложнения оперативной обстановки вблизи места проведения мероприятия будет дежурить резерв сотрудников ОМОН, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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