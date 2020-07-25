Праздник «Я выбираю небо-2020» в Казани 25 июля: программа мероприятий

25 Июль 2020 2020-07-24T17:25:06+03:00

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Сегодня, 25 июля, в столице Татарстана на площадке около Центра семьи «Казан», или как его называют горожане «Чаша», пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо-2020», посвященный Дню воздушного флота России. Перед входом всем посетителям будут измерять температуру и выдавать медицинские маски и напоминать о необходимости соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. На территории площадки установят также и санитайзеры.

Так, с 15.00 там начнутся показательные выступления парашютистов, полеты воздушных судов гражданской и дальней авиации, а также пилотажных групп «Стрижи» и «Первый полет». Всего в мероприятии примут участие порядка 30 воздушных судов. Так, в частности, над акваторией реки Казанка на высоте от 300 до 800 метров и на отрезке от моста Миллениум и до Ленинской дамбы пролетят сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 МС, дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22 М3, а также вертолеты Ми-8.

Что же касается выступления знаменитой пилотажной группы «Стрижи», то предусмотрено две программы, но выбрана будет только одна в зависимости от погодных условий.

- Мы покажем все, на что сегодня способна пилотажная группа. Мы будем летать по 6 самолетов в едином строю. Покажем такие фигуры, как пирамида, ромб, конверт. Также выполним вираж, который никто в мире не выполняет, кроме «Стрижей», – рассказал на пресс-конференции, посвященной празднику, ведущий пилотажной группы Сергей Осяйкин.

Помимо «Стрижей» в небе над Казанью выступит и пилотажная группа «Первый полет». Они «нарисуют» надписи «100 лет ТАССР» и «Я выбираю небо!». Завершится авиашоу в 18.00 высадкой парашютистов.

А с 18.00 и до 20.00 на площадке у «Чаши» пройдет концерт. Кроме того, там можно будет увидеть и байк-шоу, и выставку с участием 16 авиационных предприятий, пройдут и различные мастер-классы, а в шатре «Стрижей» можно будет почувствовать себя на месте пилотов при помощи очков виртуальной реальности.

При этом не будет работать обещанная детская площадка – из-за требований Роспотребнадзора, зато организуют большую зону фудкорта.

ИСТОЧНИК KP.RU