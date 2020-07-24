В Казани на трассе к аэропорту хотят разрешить скорость до 100 км/ч

24 Июль 2020 2020-07-24T14:13:22+03:00

Если это и разрешат, то только на летний период. Фото: Иван ВИСЛОВ

Единственное, что смущает гаишников в этом вопросе, так это пешеходный переход

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Новые дорожные знаки могут появиться на участке трассы в Лаишевском районе Татарстана от поворота на село Столбищи и до аэропорта Казани. Рассматривается вопрос об увеличении там скоростного режима до 110 км/ч.

- Но на этом участке есть пешеходный переход, и этот вопрос смущает, - отмечает при этом начальник ГИБДД Татарстана Ленар Габдурахманов.

Как только решится вопрос с безопасным переходом граждан, установят и новые дорожные знаки "110 км/ч". Но увеличение скоростного режима будет носить сезонный характер - на летнее время. В весенне-осенний и зимний периоды оно не действует.

Напомним, в 2019 году в Татарстане уже увеличили разрешенную скорость до 110 км/ч на участках автодороги М-7 "Москва-Уфа" в Тюлячинском и Рыбно-Слободком районах.

ИСТОЧНИК KP.RU