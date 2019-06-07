До 110 км/ч: в Татарстане на трассе М-7 «Волга» увеличили максимально разрешенную скорость

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-07T11:19:42+03:00

Речь идет пока только об участке дороги, проходящей по территории Рыбно-Слободского и Тюлячинского районов

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В Татарстане на трассе М-7 «Волга» на территории Рыбно-Слободского и Тюлячинского районов на участке с 886 по 896 километры увеличили максимально разрешенную скорость. Правда, только для легковушек. Знаки, разрешающие разогнаться до 110 км/ч, уже установили.

- В связи с особенностями климатических условий, характерных для Татарстана, данные изменения скоростного режима будут носить сезонный характер и вводиться в период с 1 мая по 30 сентября, - уточнили в ГИБДД республики.

Отметим, предложения по увеличению разрешенной скорости на этом 10-километровом участке были рассмотрены еще в октябре 2018 года, когда там завершился ремонт дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU