«Я, конечно, экстремальный человек…»: Рустам Минниханов на встрече в Казани с пилотажной группой «Стрижи»

24 Июль 2020 2020-07-24T13:00:09+03:00

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Сегодня, 24 июля, в Казани состоялась встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с челнами знаменитой пилотажной группы «Стрижи», которая должна выступить уже в эту субботу в столице республики на авиационном празднике «Я выбираю небо-2020», который приурочен ко Дню воздушного флота.

- Я имел честь дважды находиться в кабине Миг-29 и Су-27 и ощутить все особенности полета на этих самолетах. Я, конечно, экстремальный человек, занимался автогонками, в целом люблю технику. Но адреналин, который человек получает во время полета на истребителе, - это несравнимо ни с чем, - признался пилотам Рустам Минниханов.

Также во время встречи члены группы «Стрижи» и президент Татарстана обсудили развитие детского авиационного движения в республике, а также взаимодействие с авиационными учебными заведениями.

ИСТОЧНИК KP.RU