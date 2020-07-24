И.о. главы Минэкономразвития Чувашии назначен Дмитрий Краснов

24 Июль 2020 2020-07-24T13:50:35+03:00

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Новым заместителем председателя Кабинета министров Чувашии - исполняющим обязанности главы местного Минэкономиразвития стал Дмитрий Краснов. Соответствующий указ в пятницу, 24 июля, подписал врио главы республики Олег Николаев.

- Указ вступает в силу со дня его подписания, - отмечено в документе.

Напомним, экс вице-премьер региона Иван Моторин был освобожден от должности 17 июля. Пришедший на его место Дмитрий Краснов - выходец из Чувашии, который последние годы работал в Москве, где был гендиректором ООО «Розничное и корпоративное страхование».

ИСТОЧНИК KP.RU