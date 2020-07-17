Вице-премьер Чувашии Иван Моторин освобожден от должности
Соответствующий указ подписал врио главы республики Олег Николаев
Фото: пресс-служба Администрации Главы Чувашии
Изменить размер текста:
Стало известно, что заместитель председателя Кабинета Министров Чувашии и глава местного Минэкономразвития Иван Моторин освобожден от должности. Соответствующий указ в пятницу, 17 июля, подписал врио главы республики Олег Николаев.
Отметим, что Иван Моторин стал главой Минэкономразвития республики в 2006 году, а зампредом регионального Кабмина - в 2010. Спустя год он был повышен до председателя Кабмина, но с приходом Николава был понижен до вице-премьера.
Причины ухода Моторина с должности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU