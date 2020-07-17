Вице-премьер Чувашии Иван Моторин освобожден от должности

17 Июль 2020 2020-07-17T10:52:15+03:00

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Стало известно, что заместитель председателя Кабинета Министров Чувашии и глава местного Минэкономразвития Иван Моторин освобожден от должности. Соответствующий указ в пятницу, 17 июля, подписал врио главы республики Олег Николаев.

Отметим, что Иван Моторин стал главой Минэкономразвития республики в 2006 году, а зампредом регионального Кабмина - в 2010. Спустя год он был повышен до председателя Кабмина, но с приходом Николава был понижен до вице-премьера.

Причины ухода Моторина с должности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU