Авиационный праздник «Я выбираю небо!» - 2020 в Казани состоится 25 июля

14 Июль 2020 2020-07-14T14:23:25+03:00

В нем примут участие знаменитые пилотажные группы «Русь» и «Стрижи»

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Дню воздушного флота России 25 июля в столице Татарстана пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо!» - 2020. Традиционно он состоится на площадке около Центра семьи «Казан»

Участие в торжествах примут знаменитые пилотажные группы «Русь» и «Стрижи». Всего запланировано, что в воздух над Казанью в этот день поднимутся около 30 воздушных судов. Это в том числе от Минобороны России, гражданской и экспериментальной авиации, Центрального татарстанского аэроклуба ДОСААФ России и Казанского вертолетного завода.

В то же время на площадке у Центра семьи организуют работу детских модельных кружков, запланированы показательные выступления парашютистов, а также различные мастер-классы и концерт. Отдельно для детей запланировали развлекательную программу.

Праздник «Я выбираю небо!» - 2020 в Казани начнется в 15.00. А уже в 16.20 в воздух поднимутся самолеты.

ИСТОЧНИК KP.RU