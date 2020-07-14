Авиационный праздник «Я выбираю небо!» - 2020 в Казани состоится 25 июля
Дню воздушного флота России 25 июля в столице Татарстана пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо!» - 2020. Традиционно он состоится на площадке около Центра семьи «Казан»
Участие в торжествах примут знаменитые пилотажные группы «Русь» и «Стрижи». Всего запланировано, что в воздух над Казанью в этот день поднимутся около 30 воздушных судов. Это в том числе от Минобороны России, гражданской и экспериментальной авиации, Центрального татарстанского аэроклуба ДОСААФ России и Казанского вертолетного завода.
В то же время на площадке у Центра семьи организуют работу детских модельных кружков, запланированы показательные выступления парашютистов, а также различные мастер-классы и концерт. Отдельно для детей запланировали развлекательную программу.
Праздник «Я выбираю небо!» - 2020 в Казани начнется в 15.00. А уже в 16.20 в воздух поднимутся самолеты.
ИСТОЧНИК KP.RU