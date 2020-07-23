В Казани Русское географическое общество проведёт экологическую акцию на озере Лесном

23 Июль 2020 2020-07-23T10:55:14+03:00

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24 июля волонтеры регионального отделения Русского географического общества в Республике Татарстан и аквалангисты Подводного исследовательского отряда имени А.А. Леонова очистят от мусора территорию озера Лесного в Авиастроительном районе Казани.

В планах организаторов – собрать мусор, который скопился за это лето, и очистить дно водоема.

- Все, что мы соберем, разделим на несколько фракций: стекло, ПЭТ-бутылки, железо, алюминиевые банки, которые отправятся на переработку. Все, что переработать невозможно, мы вывезем с территории озера, – делится планами заместитель Председателя регионального отделения Русского географического общества в Республике Татарстан Андрей Агарков.

Активисты Русского географического общества и аквалангисты Подводного исследовательского отряда имени А.А. Леонова очищали дно и прибрежную территорию озера в июле 2019 года, за время акции они собрали и вывезли 130 мешков мусора.

Экологическая акция начнется в 10.00. Организаторы обеспечат участников всем необходимым для уборки инвентарем. Сбор – на пляжной территории озера Лесного, присоединиться к акции может любой желающий.

Акция по очистке будет проходить до 12.00, сбор – на пляжной территории озера Лесного.

ИСТОЧНИК KP.RU