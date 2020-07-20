2020-07-20T18:40:22+03:00
Происшествия

В Татарстане из-за гибели 3-летнего ребенка, выпавшего с 9 этажа, возбудил уголовное дело

Мальчик облокотился на москитную сетку, и та не выдержала его веса
Олег ЛУГОВОЙ
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В момент трагедии мать мальчика занималась младшим ребенком.В момент трагедии мать мальчика занималась младшим ребенком.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В этот понедельник, 20 июля, в Альметьевске из окна квартиры на 9 этаже выпал 3-летний мальчик. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. По данному факту в следственном комитете Татарстана возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как было установлено на данный момент, пока мать мальчика занималась младшим ребенком, старший смог залезть на подоконник. Оно в тот момент было открыто. Мальчик облокотился на прикрывающую окно москитную сетку, и та не выдержала его веса. Ребенок выпал и разбился насмерть.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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