В Альметьевске из окна 9-этажа выпал трехлетний мальчик
Под окнами многоэтажки на улице Шевченко в Альметьевске сегодня, 20 июля, обнаружили тело трехлетнего мальчика. По предварительным данным, он выпал из окна квартиры на 9 этаже.
Прибывшие на место трагедии медики констатировали гибель ребенка. Есть версия, что мальчик мог взобраться на подоконник, облокотиться на москитную сетку, та не выдержала его веса и выпала наружу, увлекая за собой вниз. По факту падения ребенка прокуратура Татарстана проводит проверку.
- Устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в надзорном ведомстве республики. - В ходе проверочных мероприятий будет дана процессуальная оценка действиям родителей и иных лиц, чьи действия могли повлечь за собой падение ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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