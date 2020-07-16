2020-07-16T11:39:01+03:00
Общество

Стало известно, почему в Татарстане во время жары пляжи официально закрыты

Это связано не только с коронавирусом
Олег ЛУГОВОЙ
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Несмотря на запрет, татарстанцы все равно их посещают, а также купаются в не оборудованных для этого местах. Последнее все чаще становится причиной утопления.Несмотря на запрет, татарстанцы все равно их посещают, а также купаются в не оборудованных для этого местах. Последнее все чаще становится причиной утопления.Фото: Олег УКЛАДОВ
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На очередном онлайн-брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала журналистам, почему, несмотря на жару, в республике пляжи все еще официально закрыты.

По ее словам, причина этого не только в коронавирусе. Дело в том, что все еще остается не закрыт ряд вопросов по банальной безопасности людей у воды. Это касается, как и ее качества, в том числе и по микробиологическим показателям, так и организации на пляжах организации пунктов охраны.

Не способствует скорейшему открытию пляжей и большое количество утонувших – 10 человек только за прошедшие выходные. Так, что именно вопрос безопасности сейчас стоит во главе угла. По словам Галимовой, большинство татарстанцев при этом почему-то выбирают для купания необорудованные для этого места. Их даже не настораживает поставленные там аншлаги «Купаться запрещено».

Поэтому, как только будет решен вопрос с безопасностью, пляжи официально откроют для посещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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