Роспотребнадзор в Татарстане начал проверку торговых центров, которым разрешили работать

17 Июль 2020 2020-07-17T15:08:04+03:00

На 4 квадратных метров помещения в ТЦ должно приходится не более одного человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сегодня, 17 июля, Роспотребнадзор Татарстана начал проверки торговых центров и кафе, которые ранее были вновь открыты после нескольких месяцев пандемии коронавируса. Специалисты будут отслеживать соблюдение администрацией заведений и учреждений требований безопасности.

Напомним, в ТЦ до сих пор запрещено возобновлять работу фудкортов, кинотеатров и детских комнат. Кроме того, на 4 квадратных метров помещения должно приходится не более одного человека. К слову о посетителях, они должны придерживаться дистанции в полтора метра и носить средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.

Кафе также должны придерживаться ряда правил: не более четырех человек за столом, столики - в полутора метрах друг от друга. При этом, заполняемость зала не должна превышать 50%. На банкетах должно присутствовать не более 50 человек, и опять же с расчетом 1 гость на 4 квадратных метра.

ИСТОЧНИК KP.RU