Из-за грозы и сильного ветра в Татарстане объявлено штормовое предупреждение

16 Июль 2020 2020-07-16T14:25:49+03:00

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Гидрометцентр Татарстана объявил на территории республики штормовое предупреждение. Так, по прогнозам метеорологов, вечером 16 июля, а также ночью и утром 17 июля в регионе местами, в основном в восточных его районах, ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 24 м/с, а также сильные дожди и локально град.

При этом температура днем в эту пятницу в своих максимальных значениях будет в пределах от +24 до +29 градусов (в Казани от +25 до +27).

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ИСТОЧНИК KP.RU