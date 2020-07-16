2020-07-16T13:38:58+03:00
Общество

Казанский ученый рассказал, когда в Татарстане спадет жара

Профессор КФУ Юрий Переведенцев также предупреждает и возможных ураганах на территории республики
Олег ЛУГОВОЙ
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Он считает, что, если июль очень жаркий, то какой-то месяц может оказаться прохладным, чтобы компенсировать среднегодовую температуру.Он считает, что, если июль очень жаркий, то какой-то месяц может оказаться прохладным, чтобы компенсировать среднегодовую температуру.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По мнению зав кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессора Юрия Переведенцева, в 2020 году летняя жара в Татарстане обусловлена поступлением юго-восточных ветров с Урала и Казахстана.

При этом сейчас Татарстан попадает под влияние периферии южного циклона. Так, что, по словам Перевденцева, через пару дней жара в республике должна спасть. И уже к 21 июля температура воздуха днем будет около +24 градусов. При этом особых осадков татарстанцам в эти дни не стоит ждать, считает профессор.

- Температурный фон последней декады месяца будет не ниже климатической нормы. Если в течение недели прогнозируется понижение температуры, то потом будет новая волна тепла. Вполне можно ожидать жару, – передает слова Юрия Переведенцева пресс-служба КФУ.

При этом, по словам профессора, в связи с прохождением холодного фронта через Татарстан нельзя исключить и возникновения ураганов.

Кроме того, если июль очень жаркий, то какой-то месяц может оказаться прохладным, чтобы компенсировать среднегодовую температуру.

- Все природные процессы имеют свою цикличность. Если наблюдается минимум солнечной активности, то через 10-11 лет все это может повториться. К ней метеорологи пытаются привязать свои наблюдения. Закономерность распределения есть и в засушливой погоде. В 1970-1980 годах каждый третий год был засушливым. Сейчас такого не наблюдается, – утверждает казанский ученый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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