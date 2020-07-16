2020-07-16T12:05:10+03:00
Общество

Президент Татарстана Рустам Минниханов нашел деньги на повышение зарплат чиновникам

Речь идет об их индексации к уровню инфляции
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatarstan.ruФото: president.tatarstan.ru
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Сегодня, 16 июля, на очередном заседании Госсовета Татарстана депутаты должны были рассмотреть законопроект, отменяющий в 2020 году повышение зарплат госслужащим – индексацию к уровню инфляции. Но этого не произошло – большинство голосов вопрос был снят с повестки дня.

Причиной тому стало заявление инициатора проекта председателя комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам Леонида Якунина о том, что все решилось без участия депутатов.

Так, по его словам, деньги на повышение зарплат чиновникам нашел президент республики Рустам Минниханов. Средства были изысканы в бюджете региона.

Напомним, до этого комитет по бюджету, налогам и финансам пришел к мнению, что в 2020 году индексация зарплат госслужащим нецелесообразна из-за экономического кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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