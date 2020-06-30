В 2020 году чиновникам Татарстана не хотят индексировать зарплату

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:03:09+03:00

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Правительство Татарстана может оказаться от индексации зарплаты чиновникам в 2020 году на уровень инфляции. Но отмена ее повышения – мера временная.

Соответствующий законопроект внес в Госсовет республики председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

По мнению авторов проекта изменений в бюджет Татарстана на 2020 год, из-за экономического кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавируса, такая индексация нецелесообразна

Пояснительная записка к законопроекту гласит, что это нужно сделать «в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, волатильностью цен на нефть и курса доллара с учетом прогноза ожидаемого исполнения бюджета, сокращения поступлений доходов и внебюджетных средств в консолидированный бюджет РТ».

Проект находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU