2020-07-15T12:18:34+03:00
Общество

Президент Татарстана Рустам Минниахнов лично осмотрел казанский пляж "Локомотив"

Он поручил поработать варианты развития территории, в частности привести в порядок подъездную дорогу к ней [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Сегодня, 15 июля, президент Татарстана Рустам Минниханов лично осмотрел казанский пляж “Локомотив” - одно из самых популярных мест отдыха горожан в жаркую погоду. Об этом журналистам рассказала руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Известно, что Минниханов поручил поработать варианты развития территории, в частности привести в порядок подъездную дорогу к пляжу. Также он попросил тщательнее следить за безопасностью отдыхающих на нем.

Напомним, за минувшие выходные в Татарстане утонули сразу 6 человек, после чего глава региона поручил чиновникам и главам районов усилить контроль за ситуацией на водоемах. МЧС уже выставила на пляжах дополнительные посты спасателей.

Президент Татарстана Рустам Минниханов осматривает казанский пляж "Локомотив".

ИСТОЧНИК KP.RU

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