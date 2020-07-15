Президент Татарстана Рустам Минниахнов лично осмотрел казанский пляж "Локомотив"

15 Июль 2020 2020-07-15T12:18:34+03:00

Он поручил поработать варианты развития территории, в частности привести в порядок подъездную дорогу к ней [видео]

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Сегодня, 15 июля, президент Татарстана Рустам Минниханов лично осмотрел казанский пляж “Локомотив” - одно из самых популярных мест отдыха горожан в жаркую погоду. Об этом журналистам рассказала руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Известно, что Минниханов поручил поработать варианты развития территории, в частности привести в порядок подъездную дорогу к пляжу. Также он попросил тщательнее следить за безопасностью отдыхающих на нем.

Напомним, за минувшие выходные в Татарстане утонули сразу 6 человек, после чего глава региона поручил чиновникам и главам районов усилить контроль за ситуацией на водоемах. МЧС уже выставила на пляжах дополнительные посты спасателей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="362" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/790637" frameborder="0"></iframe> Президент Татарстана Рустам Минниханов осматривает казанский пляж "Локомотив".

ИСТОЧНИК KP.RU