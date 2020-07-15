Президент Татарстана Рустам Минниахнов лично осмотрел казанский пляж "Локомотив"
Сегодня, 15 июля, президент Татарстана Рустам Минниханов лично осмотрел казанский пляж “Локомотив” - одно из самых популярных мест отдыха горожан в жаркую погоду. Об этом журналистам рассказала руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
Известно, что Минниханов поручил поработать варианты развития территории, в частности привести в порядок подъездную дорогу к пляжу. Также он попросил тщательнее следить за безопасностью отдыхающих на нем.
Напомним, за минувшие выходные в Татарстане утонули сразу 6 человек, после чего глава региона поручил чиновникам и главам районов усилить контроль за ситуацией на водоемах. МЧС уже выставила на пляжах дополнительные посты спасателей.
Президент Татарстана Рустам Минниханов осматривает казанский пляж "Локомотив".
ИСТОЧНИК KP.RU