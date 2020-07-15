Президенту Татарстана Рустаму Минниахнову показали концепцию реконструкции ТРК “Кольцо” в Казани
Сегодня, 15 июля, президенту Татарстана Рустаму Минниханову показали концепцию реконструкции торгово-развлекательного комплекса “Кольцо” в Казани. Напомним, ее авторы были выбраны посредством конкурса в октябре 2019 года. Победители в итоге доработали свой проект с учетом всех замечаний.
Глава республики концепцию одобрил, но все же попросил показать ему полную презентацию обновленного ТРК перед началом работ.
Заметим, что после реконструкции у “Кольца” должны появиться смотровая площадка, кафе и зоны отдыха на крыше, а также расширенная парковка.
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Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил концепцию реконструкции ТЦ "Кольцо" в Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU