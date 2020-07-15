2020-07-15T14:13:12+03:00
Общество

Президенту Татарстана Рустаму Минниахнову показали концепцию реконструкции ТРК “Кольцо” в Казани

Глава республики ее одобрил, но все же попросил показать ему полную презентацию проекта перед началом работ [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Сегодня, 15 июля, президенту Татарстана Рустаму Минниханову показали концепцию реконструкции торгово-развлекательного комплекса “Кольцо” в Казани. Напомним, ее авторы были выбраны посредством конкурса в октябре 2019 года. Победители в итоге доработали свой проект с учетом всех замечаний.

Глава республики концепцию одобрил, но все же попросил показать ему полную презентацию обновленного ТРК перед началом работ.

Заметим, что после реконструкции у “Кольца” должны появиться смотровая площадка, кафе и зоны отдыха на крыше, а также расширенная парковка.

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Проект москвичей предполагает демонтаж лицевой части комплекса и воссоздание облика зданий Татпотребсоюза и Мазуровских номеров. Кроме того, новые здания будут закрыты ажурной сеткой, рисунок которой будет создан на основе национальных орнаментов (подробности)

Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил концепцию реконструкции ТЦ "Кольцо" в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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