2019-10-15T12:31:06+03:00
Общество

Стало известно, во что именно в Казани превратят ТРК «Кольцо»

Победителем конкурса на новый проект реконструкции стало московское архитектурное бюро [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Heads GroupФото: Heads Group
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Стало известно, как будет выглядеть казанский торгово-развлекательный комплекс «Кольцо» после реконструкции. Так, по итогам конкурса был выбран проект московского архитектурного бюро.

Победители отмечают, что сейчас перед главным входом в комплекс располагается открытая парковка и узкие тротуары, что затрудняет передвижение людей.

- Облик торгового центра не отвечает современным архитектурным тенденциям, выглядит провинциально, учитывая окружающую застройку разных архитектурных эпох. В центре города плотность застройки должна быть выше, а использование открытых площадей под парковку не целесообразно, - отмечают в Heаds Group.

Проект москвичей же предполагает демонтаж лицевой части комплекса и воссоздание облика зданий Татпотребсоюза и Мазуровских номеров. Кроме того, новые здания будут закрыты ажурной сеткой, рисунок которой будет создан на основе национальных орнаментов.

Фото: Heads Group

Фото: Heads Group

- В первую очередь предлагается восстановить облик зданий, формировавший фасадный фронт по улице Пушкина. Это позволит вернуть плотную квартальную застройку этому месту, как следствие сделать городскую среду комфортной и безопасной для людей, - считают архитекторы.

Фото: Heads Group

Фото: Heads Group

Фото: Heads Group

Фото: Heads Group

ИСТОЧНИК KP.RU

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