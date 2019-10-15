Стало известно, во что именно в Казани превратят ТРК «Кольцо»
Стало известно, как будет выглядеть казанский торгово-развлекательный комплекс «Кольцо» после реконструкции. Так, по итогам конкурса был выбран проект московского архитектурного бюро.
Победители отмечают, что сейчас перед главным входом в комплекс располагается открытая парковка и узкие тротуары, что затрудняет передвижение людей.
- Облик торгового центра не отвечает современным архитектурным тенденциям, выглядит провинциально, учитывая окружающую застройку разных архитектурных эпох. В центре города плотность застройки должна быть выше, а использование открытых площадей под парковку не целесообразно, - отмечают в Heаds Group.
Проект москвичей же предполагает демонтаж лицевой части комплекса и воссоздание облика зданий Татпотребсоюза и Мазуровских номеров. Кроме того, новые здания будут закрыты ажурной сеткой, рисунок которой будет создан на основе национальных орнаментов.
Фото: Heads Group
- В первую очередь предлагается восстановить облик зданий, формировавший фасадный фронт по улице Пушкина. Это позволит вернуть плотную квартальную застройку этому месту, как следствие сделать городскую среду комфортной и безопасной для людей, - считают архитекторы.
Фото: Heads Group
Фото: Heads Group
ИСТОЧНИК KP.RU