С 3 августа возобновляются полеты из Казани в Турцию

13 Июль 2020 2020-07-13T16:14:13+03:00

На ряду с Казанью в Турцию можно будет улететь из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Сочи и Краснодара.

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Стало известно, что уже с 3 августа турецкая авиакомпания начнет совершать полеты в шесть городов России. Есть в их списке и Казань. Так, с 3 августа из столицы Татарстана будут совершаться по три рейса еженедельно. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Отметим, что на ряду с Казанью в Турцию можно будет улететь из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Сочи и Краснодара. Сообщение с этим городами возобновится с 1, 2, 3 и 5 чисел августа соответственно.

Видимо турецкая авиакомпания надеется, что с 15 июля с ними начнут переговоры о полетах в Россию. О их начале с другими странами сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Напомним, во время пандемии коронавируса власти России приняли решение ограничить ависообщение с другими странами. Рейсов было очень мало, в основном для тех, кто застрял за границей и хотел вернутся на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU