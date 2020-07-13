2020-07-13T16:14:13+03:00
Туризм

С 3 августа возобновляются полеты из Казани в Турцию

Еженедельно будет совершаться по три рейса
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
На ряду с Казанью в Турцию можно будет улететь из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Сочи и Краснодара.На ряду с Казанью в Турцию можно будет улететь из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Сочи и Краснодара.
Изменить размер текста:

Стало известно, что уже с 3 августа турецкая авиакомпания начнет совершать полеты в шесть городов России. Есть в их списке и Казань. Так, с 3 августа из столицы Татарстана будут совершаться по три рейса еженедельно. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Отметим, что на ряду с Казанью в Турцию можно будет улететь из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Сочи и Краснодара. Сообщение с этим городами возобновится с 1, 2, 3 и 5 чисел августа соответственно.

Видимо турецкая авиакомпания надеется, что с 15 июля с ними начнут переговоры о полетах в Россию. О их начале с другими странами сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Напомним, во время пандемии коронавируса власти России приняли решение ограничить ависообщение с другими странами. Рейсов было очень мало, в основном для тех, кто застрял за границей и хотел вернутся на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Авиаперелеты»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани возобновляется бесплатные показы фильмов на набережной озера Кабан
В Татарстане отец спасал тонувшего сына и погиб вместе с ним
В Казани пропала 60-летняя женщина, которая не ориентируется в пространстве
Жителя Марий Эл, который убил брата и изнасиловал ножкой от табурета неверную жену, приговорили к 19 годам колонии
Билайн открывает своим клиентам бесплатный доступ к YouTube Premium на 4 месяца
С 3 августа возобновляются полеты из Казани в Турцию
В Ульяновской области водитель авто не уступил дорогу байкеру и спровоцировал ДТП
“Неужели эти люди не понимают, не видят ситуацию?”: мэр Набережных Челнов осудил работников магазинов, которые не носят маски
В Татарстане с горящего матраса спасли мужчину
Программа ЕР на выборах в Казгордуму обусловлена требованием населения возвращения к прежней жизни до пандемии и стабильного уровня дохода
В Ульяновске лихач на автомобиле сбил 82-летнюю пенсионерку, которая сидела на лавочке
В Казани на БКК завершили укладку трамвайных путей
В 2021 году в Набережных Челнах построят четыре новых детских сада
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
В Казани тату-мастера за наркотики и драку с полицейскими посадили на 9 лет
В Ульяновской области в ДТП с двумя иномарками пострадали дети