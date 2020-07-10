2020-07-10T19:40:16+03:00
Туризм

Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года

Роспотребнадзор подготовил список стран с нормализовавшейся обстановкой по коронавирусу
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Международные полеты в аэропортах России, в том числе и Казани, разрешат с 15 июля 2020 года. Именно с этой даты, по словам вице-премьер РФ Татьяны Голиковой, начнутся переговоры с другими странами по открытию прямого авиасообщения.

Роспотребназдор уже выдал Росавиации перечень государств, эпидимоологическая ситуация с коронавирусом нормализовалась. Туда вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

Но этот список может измениться – коррективы будут вносить каждые две недели в зависимости от ситуации в той или иной стране.

К слову, до принятия этого решения об открытии границ, была объявлена продажа билетов из аэропорта Казани в Стамбул и Прагу. Правда, авиарейсы туда планируют начать не с 15 июля, а со 2 августа 2020 года.

В свою очередь Голикова пояснила, авиасообщение будет возобновлено только с теми странами, в которых прирост больных коронавирусом не более 1% за сутки, а также в которых за две недели выявляется не больше 40 новых случаев заражения на 100 тысяч населения.

Кроме того, по словам вице-премьера РФ, карантин для въезжающих в Россию иностранцев отменят. Если только приехавший будет иметь на руках документы об отсутствии у него коронавируса. Такую справку пассажир должен получить минимум за 72 часа до прибытия.

Возвращающиеся же из заграницы россияне могут предоставить такие же справки и сдать тест на COVID-19 по прилету.

Отметим, что вывозные рейсы все еще сохраняются. Но для возвращенных россиян меняется карантинный режим. Если есть справка об отсутствии инфекции двухнедельная обсервация не нужна, можно сразу ехать домой.

А КАК У НАС?

До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно. Время в пути составит 28 минут. Сделано это из-за повышения пассажиропотока. Сейчас в аэропорту Казани осуществляется авиарейсы по 35 внутрироссийским направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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