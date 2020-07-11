Следующая неделя в Татарстане начнется с грозы и аномальной жары

11 Июль 2020 2020-07-11T19:20:29+03:00

Во вторник столбики термометров будут колебаться от +31 до +36 градусов. Фото: Иван ВИСЛОВ

В понедельник столбики термометров в республике будут подниматься до +34 градусов

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Если в воскресенье, 12 июля, в Татарстане осадков не ожидается, а температура воздуха днем будет колебаться от +26 до +31 градусов, то в понедельник ситуация изменится. 13 числа в республике вновь возможны кратковременный дождь, гроза с усилениями ветра до 20 м/с. При этом, новая рабочая неделя начнется с аномальной жары в +34 градуса. Об этом граждан заранее предупреждает местный Гидрометцентр.

Во вторник, 14 июля, столбики термометров поднимутся еще выше - до +36.

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ИСТОЧНИК KP.RU