В Набережных Челнах лечатся 870 человек с заболеваниями органов дыхания

9 Июль 2020 2020-07-09T16:43:06+03:00

Среди больных жители не только татарстанского автограда, но и десяти ближайших к городу районов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

19 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких

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Стало известно, что в больницах Набережных Челнов сейчас лечатся 870 человек с заболеваниями органов дыхания. 19 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции (ИВЛ) легких. Об этом журналистам сообщил начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.

Среди больных жители не только татарстанского автограда, но и десяти ближайших к нему районов. По словам Николаева, недавно в Набережные Челны поступили 8 новых аппаратов ИВЛ.

Напомним, что с начала пандемии в Татарстане выявили 4 893 случая COVID-19. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, на данный момент выздоровели 3 734 зараженных, скончался - 21.

ИСТОЧНИК KP.RU