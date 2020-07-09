Коронавирус в Татарстане, последние новости на 8 июля 2020: умер 28-летний зараженный мужчина

С начала пандемии в Татарстане выявлено 4 858 случаев коронавируса. По данным регионального штаба, на данный момент выздоровели 3 798 инфицированных, скончались - 14. В то же время региональный штаб дает другие цифры: 3 705 выздоровевших и 20 скончавшихся.

Число выздоровевших и скончавшихся у регионального и федерального штабов до сих пор разнятся.

Местный Роспотребнадзор сообщает, что в республике проведено 335 644 тестов на COVID-19.

О НОВОМ ЛЕТАЛЬНОМ СЛУЧАИ

8 июля в Татарстане скончался очередной зараженный коронавирусом. Им стал 28-летний житель Высокогорского района. Мужчина был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь РКБ 2 июля. Помимо COVID-19 у него была диагностирована осложненная пневмония.

- Пациент был подключен к аппарату ИВЛ, проводилась заместительная почечная терапия. Состояние осложнялось наличием ряда серьезных хронических заболеваний, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

О КУРСАХ РЕАБИЛИТАЦИИ

В Татарстане началось внедрение курса реабилитации для пациентов, переболевших коронавирусом. Пилотными площадками для программы стали городская поликлиника №7 в Казани и Госпиталь для ветеранов войн.

Реабилитация включает в себя занятия лечебной физкультурой (трижды в неделю), групповая дыхательная гимнастика, массаж грудной клетки, сухие углекислые ванны, физиотерапия. Все это проходит под наблюдением участкового врача-терапевта с контрольными анализами и ЭКГ.