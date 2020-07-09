2020-07-09T11:04:04+03:00
Общество

8 июля в Казани был побит температурный рекорд

В последний раз также жарко в городе было в 1954 году
Алина ГАБДУЛИНА
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Накануне столбики термометров на авиационной метеостанции Казань-Сокол поднялись до отметки в +35,7 градуса.Накануне столбики термометров на авиационной метеостанции Казань-Сокол поднялись до отметки в +35,7 градуса.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В среду, 8 июля, в Казани был зафиксирован температурный рекорд. Так, столбики термометров на авиационной метеостанции Казань-Сокол поднялись до отметки в +35,7 градуса. В последний раз так жарко в городе было в 1954 году, когда температура воздуха составила +33,3 градуса. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Татарстана.

Напомним, ранее из-за жары в +37 градусов в республике было объявлено штормовое предупреждение. Вплоть до 15 июля местами ожидается высокая пожарная опасность лесов – 4 класс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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