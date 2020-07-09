2020-07-09T02:45:56+03:00
Происшествия

Пожар на складе «Казаньнефтепродукт» был локализован

Площадь возгорания составила 1 200 квадратных метров [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Похоже на то, что пламя вырвалось из горящего здания.Похоже на то, что пламя вырвалось из горящего здания.Фото: МЧС Татарстана
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Этой ночью в экстренные службы поступило сообщение о том, что на складе по улице Южно-Промышленная филиала «Казаньнефтепродукт» ОАО ХК «Татнефтепродукт» произошел пожар.

По прибытию на место происшествия сотрудниками МЧС Татарстана был объявлен ранг №3 – пламя вырывалось из административного здания.

- Происходило горение кровли одноэтажного административного здания - пустого ангара. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1 200 квадратных метров. Данная территория принадлежит ООО «Казэнергострой», арендатор - ООО «Региональная экологическая компания», - сообщили в МЧС Татарстана. - Угрозы перехода на резервуары с нефтепродуктами нет, они находятся в 250 метрах от места пожара.

Также в чрезвычайном ведомстве сообщили, что в 0.53 пожар локализовали.

В Татарстане пожар на складе «Казаньнефтепродукт».Предоставлено очевидцем

ИСТОЧНИК KP.RU

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