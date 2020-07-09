Пожар на складе «Казаньнефтепродукт» был локализован
Этой ночью в экстренные службы поступило сообщение о том, что на складе по улице Южно-Промышленная филиала «Казаньнефтепродукт» ОАО ХК «Татнефтепродукт» произошел пожар.
По прибытию на место происшествия сотрудниками МЧС Татарстана был объявлен ранг №3 – пламя вырывалось из административного здания.
- Происходило горение кровли одноэтажного административного здания - пустого ангара. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1 200 квадратных метров. Данная территория принадлежит ООО «Казэнергострой», арендатор - ООО «Региональная экологическая компания», - сообщили в МЧС Татарстана. - Угрозы перехода на резервуары с нефтепродуктами нет, они находятся в 250 метрах от места пожара.
Также в чрезвычайном ведомстве сообщили, что в 0.53 пожар локализовали.
В Татарстане пожар на складе «Казаньнефтепродукт».Предоставлено очевидцем
ИСТОЧНИК KP.RU
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