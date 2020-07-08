В Татарстане после нападения на участкового с вилами возбудили уголовное дело

8 Июль 2020 2020-07-08T17:49:15+03:00

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В Татарстане по факту нападения на сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщили в СУ СКР Татарстана.

Все произошло вчера, 7 июля, утром в селе Большое Шемякино Тетюшского района республики. 34-летний местный житель, состоявший на учете у психиатра, напал с вилами на другого местного жителя.

Фото: МВД Татарстана

Он отобрал у него мотоблок, а когда по заявлению потерпевшего на место происшествия приехал участковый, то напал и на него. Досталось служебной "Ниве", у которой проткнули колесо и дверь. Когда агрессивный мужчина с вилами стал угрожать полицейскому, тот сделал один выстрел в воздух, вторым пришлось останавливать злоумышленника.

- Предварительная проверка по факту применения огнестрельного оружия показала его правомерность, - сообщили в МВД Татарстана.

Фото: МВД Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU