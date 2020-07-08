В Татарстане участковый стрелял в психбольного, напавшего на него с вилами

8 Июль 2020 2020-07-08T09:04:42+03:00

Полицейский был вынужден открыть огонь, когда на него с вилами бросился пьяный мужчина Фото: Из материалов пресс-службы

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Участковый Тетюшского района днем, 7 июля, вынужден был применить табельное оружие, отражая нападение на него 32-летнего жителя селя Большое Шемякино. В село полицейский приехал по заявлению местного пенсионера. У него пьяный злоумышленник, угрожая вилами, отобрал мотоблок.

Увидев приехавшего полицейского, нетрезвый сельчан с вилами напал и на него, проколол дверцу и колесо служебного автомобиля, и продолжал наступать. Участковый предупредил, что вынужден будет применить оружие. Но эти угрозы и первый выстрел в воздух не остановили мужчину, и следующим выстрелом он был ранен в грудь.

- Раненного госпитализировали, - сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах. - Выяснилось, что мужчина - инвалид II группы, состоял на учете у психиатра.

ИСТОЧНИК KP.RU