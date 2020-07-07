Театр имени Тинчурина готовит премьеру спектакля "Полиционер"
На днях театральная труппа Тинчуринского театра вышла из летнего отпуска, который в связи с пандемией оказался затяжным. Но времени даром артисты не теряли - они готовились к репетициям нового спектакля. Сатирическая комедия драматурга Ильгиза Зайниева "Полиционер" будет премьерой 87-театрального сезона.
Режиссер спектакля - Туфан Имамутдинов.
Премьерный спектакль весны 2020 года "Карурман" по пьесе Резеды Гариповой и Луизы Янсуар в стиле фэнтази и поставленный по мотивам древних легенд был очень тепло принят зрителями.
ИСТОЧНИК KP.RU
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