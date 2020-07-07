2020-07-07T09:01:17+03:00
Звезды

Театр имени Тинчурина готовит премьеру спектакля "Полиционер"

Труппа вышла после летнего отпуска и приступила к репетициям
Лика ИСАЕВА
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Труппа уже готовится к новой премьереТруппа уже готовится к новой премьереФото: Из материалов пресс-службы
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На днях театральная труппа Тинчуринского театра вышла из летнего отпуска, который в связи с пандемией оказался затяжным. Но времени даром артисты не теряли - они готовились к репетициям нового спектакля. Сатирическая комедия драматурга Ильгиза Зайниева "Полиционер" будет премьерой 87-театрального сезона.

Режиссер спектакля - Туфан Имамутдинов.

Премьерный спектакль весны 2020 года "Карурман" по пьесе Резеды Гариповой и Луизы Янсуар в стиле фэнтази и поставленный по мотивам древних легенд был очень тепло принят зрителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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