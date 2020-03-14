«Карурман» - спектакль-прорыв

Ожившие древние мифы, легенды и предания тюркских народов, современные фэнтези, и все это о любви и предательстве – вот что такое новая пьеса режиссера Резеды Гариповой и директора Дома-музея Шарифа Камала Луизы Янсуар.

Авторы пьесы - Резеда Гарипова и Луиза ЯнсуарФото: Из материалов пресс-службы

«Карурман» - это спектакль, который уже высоко оценили зрители разных возрастов. В нем есть и завязанный на древних сказках сюжет, и удивительные декорации, переносящие всех на тысячи лет в прошлое, и удивительно-современный саундтрек спектакля, созданный музыкантами группы Juna.

Сцена из спектакляФото: Из материалов пресс-службы

Для того, чтобы написать эту пьесу, авторам пришлось погрузиться в архивы многих музеев. Там искали мифологическую основу верований древних народов, населявших земли современных башкир и татар. У них было общее божество – Тенге, и все племена поклонялись ему. Вот о том периоде, когда люди еще верили в духов, и создана эта поистине фантастическая постановка.

Джайран (Гузель Галиуллина) воспитывалась отцом как настоящая правительницаФото: Из материалов пресс-службы

Это история о том, с чего началось племя, которое возглавила вождь-воительница Джайран. Ее отец – великий бий Даян понимает, что вскоре он навсегда покинет этот мир. Но передавать свое племя сыну не спешит – не вызывает у него доверия Абруй. Молодой сын бия заполнен яростью, и она переливается через край, не такой правитель приведет его народ к благоденствия.

В его планах – выдать дочь, которую он воспитал как воина и лихого наездника, за бия степного племени – Ялана. Но Даян желает подстраховаться – он сообщает лесному духу Ярымтыку тайну, которую скрывал от всех 20 лет. Этот секрет поможет Джайран и всему племени, если брачный союз будет разбит по каким-то причинам.

Джайран и Ялчын (Зульфат Закиров) могут играть одними взглядамиФото: Из материалов пресс-службы

Это пьеса о вечной борьбе добра и зла, но только мы сами сможем определить дальнейший ход истории, выбрав свой путь. История – это мы все, все вместе, благодаря нашим сердцам и поступкам она движется по спирали, закручиваясь порой в сложные сюжеты. И только свет в наших сердцах сможет или вывести нас из темного леса, или озарить в нем своим сиянием ветви, которые, оказывается, вовсе не такие зловещие.

Ялан бий - Салават ХабибуллинФото: Из материалов пресс-службы

Здесь, в «Карурмане», переплелись не только сказочные персонаж двух соседских народов – татарский Шурале и башкирский Ярымтык, здесь древние легенды тесно сплелись в один запутанный клубок с современными фэнтези, и это оказалось очень выгодное соседство. Потому что появилась настоящая современная сказка, чья премьера не останется незамеченной.

Хороший баланс диалогов и зрительных моментов, когда своими действиями артисты говорят больше, чем словами. Это и выяснения отношений между героями, когда один взглядом или поворотом головы можно уже прочитать эту несказанную повесть о любви, и великолепные скачки, когда словно на зрителей реально летит табун аргамаков, или батальные сцены, когда происходит кровавая развязка этой истории. Удивительная пластика, хореография – это просто завораживает, словно впадаешь в транс.

Особое внимание нужно уделить сценографии – там одновременно появились и темный лес, и палаты бия, и даже ипподром, где состязались на скачках бийский сын Абруй и работник бия Ялчын. Свисающие с небес корни деревьев не позволяют зрителю забыть о наших корнях – наши предки верили в чудеса, и эта вера в волшебство сохранилась в нас до сих пор. Работа художника-постановщика Ильшата Вильданова заслуживает отдельных аплодисментов.

Великая Жрица - Зарина ВильдановаФото: Из материалов пресс-службы

Очень трудно выделить игру какого-то одного актера, потому что здесь сложился потрясающий творческий ансамбль. Каждый персонаж – что нежная, но с крепким стержнем Джайран в исполнении Гузель Галиуллиной, что цепляющийся за свою былую славу умирающий Дайан бий в исполнении заслуженного артиста Татарстана Рустема Гайзуллина, что дикий молодой кочевник Ялан бий, которого играет Салават Хабибуллин – это попадание в образ на все 1000%!

И – распевы Великой Жрицы в исполнении Зарины Вильдановой – это действительно Песнь песней, голос веков, которые предают особый настрой постановке, которую можно смело назвать прорывом года для Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина.