Рустам Минниханов на выставке «Дни поля-2020»: Это хорошая форма работы для сельхозпроизводителей, когда есть контакт с наукой, можно пообщаться с партнерами

3 Июль 2020 2020-07-03T17:07:51+03:00

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Агропромышленную выставку «День поля-2020» в Татарстане посетил сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Выставка проходит 2-4 июля 2020 года в Лаишевском муниципальном районе РТ. Гостем мероприятия стал первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. В сопровождении заместителя Премьер-министра РТ – министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова Рустам Минниханов и Джамбулат Хатуов ознакомились с площадками компаний – экспонентов. В этом году в агропромышленной выставке принимают участие 178 компаний, более 17 тыс. кв м площадей засеяно экспериментальными культурами, на 9 тыс. кв. м размещена сельхозтехника.

Выставку открывала площадка Лаишевского района – здесь была представлена продукция местных сельхозпроизводителей.

Рустаму Минниханову сообщили, что подготовка к мероприятию началась еще в прошлом году, и сегодня можно видеть результат этой работы: на делянках представлено около 100 различных сортов и гибридов перспективных культур, злаковые, в том числе новый сорт пшеницы «100 лет ТАССР», а также других культур (кукуруза, подсолнечник, горох, картофель, конопля, нут, сидераты и т.д.).

Как отметил Президент Татарстана, сегодня необходимо использовать новые технологии и новые выведенные сорта. «Без науки сегодня никуда», - сказал он.

Далее он осмотрел блок животноводства, где были представлены разработки для увеличения продуктивности животноводства.

На стенде Российского университета кооперации и Казанского кооперативного института с помощью zoom была организована видеосвязь со студентами.

Кроме того, в рамках символического открытия выставки Президент Татарстана со сцены поблагодарил всех участников и экспонентов, которые прибыли в республику, чтобы принять участие в традиционных «Днях поля». Он также подчеркнул, что мероприятие прекрасно организовано.

По словам Рустама Минниханова, такие выставки - хорошая форма работы для сельхозпроизводителей, когда есть контакт с наукой, можно узнать о возможностях для развития, пообщаться с партнерами и найти новых. «Эта площадка очень удачная, - сказал он. – В связи с эпидемиологической ситуацией в этом году выставка несколько усечена, и мы больше работаем на открытом пространстве, но тем не менее сегодня все организовано великолепно».

Рустам Минниханов также подчеркнул, что Россия не только обеспечивает себя необходимыми продуктами питания, но и является крупнейшим экспортером.

«Татарстан для вас всегда открыт», — обратился Президент Татарстана к участникам мероприятия.

В свою очередь, первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов зачитал приветственный адрес от имени министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

«Сельское хозяйство – одна из базовых, ключевых отраслей экономики, итоги деятельности которой напрямую влияют на качество жизни граждан. Сегодня отечественный аграрный сектор уверенно развивается. Не только обеспечивает продовольственную безопасность страны, но и укрепляет ее экспортный потенциал. Наша продукция пользуется заслуженным признанием и доверием со стороны потребителей как у нас в России, так и за рубежом. Республика Татарстан является крупнейшим производителем зерна в Приволжском федеральном округе и одним из самых сильных аграрных регионов в целом в стране….О высоком внимании к сельскому хозяйству в республике свидетельствуют и производственные показатели региона, и высокий уровень организации отраслевых мероприятий – таких, как «День поля в Татарстане». Уверен, что его проведение в 2020 году традиционно будет способствовать обмену полезным опытом между всеми заинтересованными сторонами, а также позволит обсудить ключевые вопросы предстоящей уборочной кампании. Желаю аграриям, а также всем жителям Республики Татарстан успехов, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!», - было сказано в приветственном адресе.

Большие площади на выставке были заняты сельхозтехникой – тракторами, сеялками, другими специализированными агрегатами. Рустам Минниханов ознакомился со многими представленными моделями тракторов, в том числе производства Беларусь, а также с техникой, собранной в России. Особо были отмечены сельхозмашины, отремонтированные или прошедшие модернизацию и снова оказавшиеся в строю.

В одном из шатров состоялась встреча Рустама Минниханова с представителями крестьянско-фермерских хозяйств и самозанятыми. Они поделились своими мнениями относительно дальнейшей организации работы и поддержки фермеров со стороны государства.

«Республика поддерживала и будет поддерживать такую форму хозяйственной деятельности, — заявил Рустам Минниханов. - Мы уделяем много внимания крупным агропромышленным комплексам, но важен и вопрос поддержки фермеров, личного подворья, самозанятых. Понимаем, что все это должно развиваться комплексно».

Рустам Минниханов подчеркнул, что, по его мнению, современные фермеры - трудолюбивые и амбициозные, готовые воплощать свои проекты.

Для справки:

Татарстан стабильно входит в число лидеров сельскохозяйственного производства страны. В прошлом 2019 году произведено продукции почти на 251 млрд руб. В последние годы республика входит в пятерку регионов-лидеров по объему валовой продукции и занимает 1-ое место в ПФО. По итогам прошлого года Татарстан лидирует в стране по производству молока и сбору картофеля; занимает 6-е место по сбору сахарной свеклы, 8-е – по производству мяса скота и птицы, сбору зерна.

ИСТОЧНИК KP.RU