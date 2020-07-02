2020-07-02T19:43:06+03:00
Политика

Члены КПРФ попросили Зюганова разрешить выдвинуть своего кандидата на выборах президента Татарстана 2020

Республиканское отделение партии направило лидеру соответствующее обращение
Олег ЛУГОВОЙ
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Ранее сообщалось, что КПРФ не будет выдвигать своего кандидата.Ранее сообщалось, что КПРФ не будет выдвигать своего кандидата.
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Количество претендентов на пост президента Татарстана в предстоящих выборах может увеличиться. Так, члены республиканского отделения КПРФ во главе со своим первым секретарем Хафизом Миргалимовым просят лидера партии Геннадия Зюганова разрешить участие в борьбе за кресло главы региона. Ими было направлено соответствующее обращение.

Напомним, ранее сообщалось, что КПРФ не будет выдвигать своего кандидата на выборы в президенты Татарстана. Теперь же ситуация может измениться.

- У нас теоретически и практически еще время есть. Мы - вторая партия, которая составляет конкуренцию большой партии, - должны иметь своего кандидата, - поделился Хафиз Миргалимов в интервью «Коммерсанту».

Отметим, что выборы на пост президента Татарстана должны состоятся в единый день голосования – 13 сентября.

Пока документы в качестве кандидатов в Центризбирком республики подали действующий глава региона Рустам Минниханов от «Единой России», Альмир Михеев от партии «Справедливая Россия», Владимир Сурчилов то ЛДПР, Альфред Валиев от партии «Коммунисты России» и Олег Коробченко от «Партии Роста». Всего пять претендентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Члены КПРФ попросили Зюганова разрешить выдвинуть своего кандидата на выборах президента Татарстана 2020
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