Казань – «Город трудовой доблести»: откуда лучше всего смотреть праздничный салют

2 Июль 2020 2020-07-02T17:08:18+03:00

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Президент России Владимир Путин одобрил присвоение Казани почетного звания «Город трудовой доблести». В поддержку столицы Татарстана со всей страны было собрано более 2,4 миллиона голосов. В ближайшее время Глава государства должен подписать соответствующие документы. Напомним, вместе с Казанью почетного звания удостоятся еще 19 городов.

В честь этого события, в столице Татарстана было решено запустить праздничный салют. Произойдет это 3 июля в 21.00. Он продлится пять минут. За это время будет использовано более 4 000 пиротехнических изделий.

Залпы дадут с трех точек – две баржи на реке Казанка к «Чаши», а также понтон у парка аттракционов «Кырлай».

- Лучшими местами для просмотра фейерверка станут территория у Центра семьи «Казан» и Кремлевская набережная, - сообщает Управление культуры.

СПРАВКА

С первых дней Великой Отечественной войны Казань и Татарская АССР развернули масштабную работу: все ресурсы были направлены на нужды фронта В этот период на военный лад были перестроены 139 предприятий города. Более 70 производств были эвакуированы в Казань из различных регионов страны.

В годы Великой Отечественной войны в городе выпускалось более 600 наименований оружия, боеприпасов и снаряжения для фронта. Нередко горожане умирали прямо у станков, отдавая последние силы ради будущей победы. На казанских предприятиях ежедневно выпускалась продукция, которой хватило бы, чтобы одеть полк и обуть дивизию.

За самоотверженный труд в тылу более тысячи человек в Казани были награждены правительственными орденами, около 74 тысяч отмечены медалями, а более 10 человек удостоены звания Героя Социалистического труда. Кроме того, 43 тысячам казанцам присвоено почетное звание «Труженик тыла».

ИСТОЧНИК KP.RU