2020-07-02T12:28:05+03:00
Дом. Семья

Зэмба и Фарей: в Казанском зоопарке «Река Замбези» имена для большеухих лисиц выбрал енот

С помощью обитателя одного из вольеров подвели итоги конкурса [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: зоопарк «Река Замбези»Фото: зоопарк «Река Замбези»
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Завершился конкурс на выбор имен для большеухих лисиц в Казанском зоопарке «Река Замбези». В финал вышли три варианта предложенные горожанами, четвертый предоставил персонал зооботсада. Отметим, что, по условиям конкурса, в имени должны были присутствовать африканские мотивы.

В итоге пришлось обратиться к независимому эксперту – еноту Белле.

Перед животным разложили четыре бумажки с вариантами имен, а на каждый листок положили кусочки банана. Житель казанского зооботсада выбрал для лисиц имена Зэмба (означает вера) и Фарей (означает радость). Победитель конкурса, предложивший эти имена, получит приз – два билета на бесплатное посещение Казанского зоопарка «Река Замбези»

Напомним, нареченные большеухие лисицы родились в Южно-Африканской Республике, затем их перевезли в Чехию, а с августа 2019 года они живут в столице Татарстана. И до этого момента выбрать им имена как-то все не получалось.

Двухлетние лисицы Зэмба и Фарей по своей природе очень осторожны и пугливы. При этом они активно взаимодействовать друг с другом, а бегать и играть начинают только при приглушенном свете. Поэтому во время наблюдения за ними в Казанском зоопарке «Река Замбези» посетителям нужно не шуметь и не включать вспышку на гаджетах, а также фотокамерах.

80% рациона большеухих лисиц составляют насекомые – жуков и червяков для этих обитателей «Реки Замбези» выводят в специальном отделе зоопарка.

Большеухие лисицы в Казанском зоопарке «Река Замбези»..

ИСТОЧНИК KP.RU

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