Зэмба и Фарей: в Казанском зоопарке «Река Замбези» имена для большеухих лисиц выбрал енот
Завершился конкурс на выбор имен для большеухих лисиц в Казанском зоопарке «Река Замбези». В финал вышли три варианта предложенные горожанами, четвертый предоставил персонал зооботсада. Отметим, что, по условиям конкурса, в имени должны были присутствовать африканские мотивы.
В итоге пришлось обратиться к независимому эксперту – еноту Белле.
Перед животным разложили четыре бумажки с вариантами имен, а на каждый листок положили кусочки банана. Житель казанского зооботсада выбрал для лисиц имена Зэмба (означает вера) и Фарей (означает радость). Победитель конкурса, предложивший эти имена, получит приз – два билета на бесплатное посещение Казанского зоопарка «Река Замбези»
Напомним, нареченные большеухие лисицы родились в Южно-Африканской Республике, затем их перевезли в Чехию, а с августа 2019 года они живут в столице Татарстана. И до этого момента выбрать им имена как-то все не получалось.
Двухлетние лисицы Зэмба и Фарей по своей природе очень осторожны и пугливы. При этом они активно взаимодействовать друг с другом, а бегать и играть начинают только при приглушенном свете. Поэтому во время наблюдения за ними в Казанском зоопарке «Река Замбези» посетителям нужно не шуметь и не включать вспышку на гаджетах, а также фотокамерах.
80% рациона большеухих лисиц составляют насекомые – жуков и червяков для этих обитателей «Реки Замбези» выводят в специальном отделе зоопарка.
Большеухие лисицы в Казанском зоопарке «Река Замбези»..
ИСТОЧНИК KP.RU