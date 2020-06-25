В Казанском зоопарке «Река Замбези» для большеухих лисиц выбирают имена
Жителям Казани предлагают выбрать имена питомцам городского зоопарка «Река Замбези» - для двух большеухих лисиц.
Животные родились в Южно-Африканской Республике. Оттуда их сначала перевезли в Чехию, а после в Казань – на постоянное место жительства.
Двухлетние лисицы из Африки очень осторожны и пугливы. При этом они активно взаимодействовать друг с другом, а бегать и играть начинают только при приглушенном свете. Поэтому во время наблюдения за ними в Казанском зоопарке «Река Замбези» посетителям нужно не шуметь и не включать вспышку на гаджетах, а также фотокамерах.
80% рациона большеухих лисиц составляют насекомые – жуков и червяков для этих обитателей «Реки Замбези» выводят в специальном отделе зоопарка.
По поводу предлагаемых вариантов имен для этих животных в зоопарке сообщают, что важно, чтобы в них присутствовали африканские мотивы. Итоги будут подведены уже 1 июля. Автор выбранных имен получит приз – два пригласительных билета в зоопарк «Река Замбези».
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Большеухие лисицы в Казанском зоопарке «Река Замбези»..
ИСТОЧНИК KP.RU