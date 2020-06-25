В Казанском зоопарке «Река Замбези» для большеухих лисиц выбирают имена

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:30:00+03:00

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Жителям Казани предлагают выбрать имена питомцам городского зоопарка «Река Замбези» - для двух большеухих лисиц.

Животные родились в Южно-Африканской Республике. Оттуда их сначала перевезли в Чехию, а после в Казань – на постоянное место жительства.

Двухлетние лисицы из Африки очень осторожны и пугливы. При этом они активно взаимодействовать друг с другом, а бегать и играть начинают только при приглушенном свете. Поэтому во время наблюдения за ними в Казанском зоопарке «Река Замбези» посетителям нужно не шуметь и не включать вспышку на гаджетах, а также фотокамерах.

80% рациона большеухих лисиц составляют насекомые – жуков и червяков для этих обитателей «Реки Замбези» выводят в специальном отделе зоопарка.

По поводу предлагаемых вариантов имен для этих животных в зоопарке сообщают, что важно, чтобы в них присутствовали африканские мотивы. Итоги будут подведены уже 1 июля. Автор выбранных имен получит приз – два пригласительных билета в зоопарк «Река Замбези».

Подробности по ссылке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/787081" frameborder="0"></iframe> Большеухие лисицы в Казанском зоопарке «Река Замбези»..

ИСТОЧНИК KP.RU