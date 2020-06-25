2020-06-25T16:30:00+03:00
Дом. Семья

В Казанском зоопарке «Река Замбези» для большеухих лисиц выбирают имена

Горожане могут предложить свои варианты не позднее 1 июля [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Казанский зоопарк «Река Замбези»Фото: Казанский зоопарк «Река Замбези»
Изменить размер текста:

Жителям Казани предлагают выбрать имена питомцам городского зоопарка «Река Замбези» - для двух большеухих лисиц.

Животные родились в Южно-Африканской Республике. Оттуда их сначала перевезли в Чехию, а после в Казань – на постоянное место жительства.

Двухлетние лисицы из Африки очень осторожны и пугливы. При этом они активно взаимодействовать друг с другом, а бегать и играть начинают только при приглушенном свете. Поэтому во время наблюдения за ними в Казанском зоопарке «Река Замбези» посетителям нужно не шуметь и не включать вспышку на гаджетах, а также фотокамерах.

80% рациона большеухих лисиц составляют насекомые – жуков и червяков для этих обитателей «Реки Замбези» выводят в специальном отделе зоопарка.

По поводу предлагаемых вариантов имен для этих животных в зоопарке сообщают, что важно, чтобы в них присутствовали африканские мотивы. Итоги будут подведены уже 1 июля. Автор выбранных имен получит приз – два пригласительных билета в зоопарк «Река Замбези».

Подробности по ссылке.

Большеухие лисицы в Казанском зоопарке «Река Замбези»..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Морила голодом и топила в ванне: в Татарстане мать будут судить за истязания 10-летнего сына
В Чувашии огласили приговор насильнику, который вернулся к своей жертве и снова над ней надругался
Больных коронавирусом из Набережных Челнов могут увезти лечиться в Менделеевск
Житель Казани, гулявший в купальнике на улице, получил 7 лет колонии за развращение детей
В Набережных Челнах с могилы ветерана Великой Отечественной войны украли ограду, а на другой устроили дорогу
Билайн предлагает смартфоны Samsung 2020 года от 199 рублей в месяц
В Казанском зоопарке «Река Замбези» для большеухих лисиц выбирают имена
В Йошкар-Оле 11-месячная девочка утонула в ванне
“Для такого отдыха еще рановато”: казанцы отправились купаться, несмотря на то, что все пляжи закрыты
ВТБ запустил сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса
В Чувашии двое суток ищут пенсионера, который ушел в лес и пропал
В Казани вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и президент Татарстана Рустам Минниханов открыли отремонтированный ДК им.Саид-Галиева
КПРФ не будет выдвигать своего кандидата на выборы в президенты Татарстана 2020
Слуцкий звал его, но бразилец отказался: Стало известно о срыве перехода Вагнера Лава в "Рубин"
Стало известно, что бюст Героя Советского Союза Халила Хайруллина в Татарстане разгромили 8-летние дети
Вице-премьер России Марат Хуснуллин осмотрел маршрут будущей автотрассы Москва-Казань
«Татарстан по праву считается одним из регионов-лидеров»: Путин поздравил со 100-летием образования ТАССР
В аэропорту Казани приземлился самолет названный в честь Мусы Джалиля
В Набережных Челнах пропал 36-летний мужчина, который болен эпилепсией
В Чебоксарах после аварии перевернулась "скорая", четверо пострадали
В Казани неизвестный получил пулю в ногу, когда душил сотрудницу салона красоты
Казань примет Кубок Чемпионов по хоккею
Посевная кампания 2020 обошлась Татарстану в 25 миллиардов рублей
Украл и оставил в лесу: В Ульяновской области безработный похитил лошадь
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Татарстане: на открытом воздухе организуют почти 370 участков
В Ульяновске на три недели закрыли Императорский мост через Волгу
Депутат Госдумы Альфия Когогина заявила о необходимости увеличения числа моногородов
СМИ: "Рубин" согласовал контракт с полузащитником "Зенита"