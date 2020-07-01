1 июля 2020 года Минтимер Шаймиев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

1 Июль 2020 2020-07-01T12:51:23+03:00

Он сделал это в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района

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В среду, 1 июля, в голосовании по вопросам внесения изменений в Конституцию РФ принял участие первый президент Татарстана, а ныне Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев. Свое мнение по поводу поправок в основной закон государства он выразил на избирательном участке в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района.

Напомним, одним из первых - еще 25 июня, в голосовании принял участие действующий президент Татарстана Рустам Минниханов. Сделал он это в здании Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева.

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ИСТОЧНИК KP.RU