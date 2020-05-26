2020-05-26T12:58:43+03:00
Общество

Озеленение и новая беговая дорожка: в Казани стартует третья очередь благоустройства парка “Черное озеро”

Работы начнутся сразу после завершения строительства двух зданий, в которых появятся ресторан, кафе и коворкинг
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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В Казани стартует третья очередь благоустройства парка «Черное озеро». Работы там начались еще в 2015 году. На данный момент на территории отремонтирована арка влюбленных, перестроена центральная лестницы, благоустроены открытая площадка и детская игровая зона, построены дополнительные тропинки, зона воркаута, тематические зоны, пергола, сцена и территория ледового катка, установлены ландшафтные фонари, скамейки и урны.

В 2020 году в парке планируют увеличить количество деревьев и кустов, отреставрировать арку со стороны улицы Лобачевского, проложить по периметру беговую резиновую дорожку длиной до 1 километра. На эти цели выделено 75 миллионов рублей.

- Будут реконструированы пешеходные дорожки, проведено озеленение, отремонтирована арка, которая сегодня находится в аварийном состоянии – на ней появились трещины, со временем они увеличиваются. Чтобы она сохранилась, ее надо укреплять. Кроме того, планируется отремонтировать входные группы и ограждения, дополнить освещение, установить дополнительные камеры видеонаблюдения, – объясняет председатель комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев.

Кроме того, в парке исправят все ранее некачественно выполненные работы и устранят допущенные ошибки. В частности, будет доработан центральный круг парка.

Отметим, что в “Черном озере” идет строительство двух зданий, в одном из которых будет ресторан, а в другом - прокат инвентаря, коворкинг и небольшое кафе. Работы должны быть завершены к 100-летию образования ТАССР. Лишь после этого в парке начнется третья очередь благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Озеленение и новая беговая дорожка: в Казани стартует третья очередь благоустройства парка “Черное озеро”
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