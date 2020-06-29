Отплыл от берега и перевернулся: На водохранилище Альметьевска третьи сутки идут поиски рыбака

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:19:44+03:00

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Третьи судки кряду на водохранилище татарстанского Альметьевска спасатели ведут поиски 63-летнего рыбака. Сообщение в службу «112» о том, что мужчина отплыл от берега на резиновой лодке и перевернулся поступило еще 25 июня.

По словам двух приятелей пропавшего, все они трое отдыхали на островке. В один из моментов выпивший мужчина решили переплыть на лодке на другой берег. Отошел всего на метров 300 и судно перевернулось. С тех пор рыбаки мужчину на видели. Они предполагают, что их приятель утонул.

Водолазы обследовали дно, а также 82 тысячи квадратных метра водной глади. Пропавший рыбак так и не был найден. Его поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU