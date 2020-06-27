Роспотребнадзор дает добро: Татарстан переходит на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса

Татарстан занимает лишь 79 место в стране по показателям заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказала глава Управления Роспотребнадзора по РТ, Главный государственный санитарный врач по Республике Татарстан Марина Патяшина. На данный момент на территории республики Covid-19 диагностирован у 4431 человека.

- За эту неделю мы зарегистрировали 279 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что всего на 5 случаев ниже предыдущей недели. Мы ежедневно регистрируем по 40 случаев заболевания, и темп прироста новых случаев заболевания фактически не меняется. На этой неделе он составил 0,9%, - уточнила Марина Патяшина.

Как сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, федеральный Роспотребнадзор проанализировал ситуацию с новой коронавирусной инфекцией в республике и согласовал переход на второй этап снятия ограничений.

- В связи с этим планируется ввести определенные послабления режима ограничений. В режиме коронавируса мы умеем работать, но для это необходимо быть дисциплинированными, соблюдать все нормы и правила, - заявил Минниханов.

Марина Патяшина отметила, что в разрезе территорий ситуация с заболеваемостью в республике по-прежнему неодинаковая. Наиболее высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией регистрируется в 11 муниципальных районах. А в 7 муниципальных образованиях заболеваемость выше среднереспубликанского показателя в разы. Это Атнинский, Дрожжановский, Апастовский, Лаишевский, Тюлячинский, Пестречинский, Высокогорский районы.

При этом во всех 11 районах наблюдается высокая доля заболеваемости среди работающего населения. Это указывает на несоблюдение профилактических мер в трудовых коллективах.

В Набережных Челнах и в Тукаевском районе отмечается высокая заболеваемость среди лиц старше 65 лет (превышает среднереспубликанские показатели).

Что касается эпидемиологической ситуации в целом, то в Российской Федерации приходится 422,7 случая на 100 тысяч населения (299,8 случая – без Москвы), в Татарстане этот показатель – 113,5 случая на 100 тысяч населения.

Марина Патяшина сообщила, что в геометрической прогрессии растет тестирование лиц на иммунитет к новой коронавирусной инфекции. На этой неделе тестирование в 9 частных лабораториях прошло более 14 тысяч человек, что вдвое больше, чем на предыдущей неделе.

С 26 июня в Татарстане – как в одном из пилотных регионов - начали реализацию проекта по изучению популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции. До 30 июня в Центр гигиены и эпидемиологии РТ будут доставлены сыворотки крови у 2800 человек 7 возрастных категорий из всех муниципальных районов республики. Результаты позволят оценить уровень защиты жителей к новой коронавирсуной инфекции, подчеркнула Марина Патяшина.

По-прежнему остаются единичными завозные случаи заболевания. За прошедшую неделю их было всего 4.

В обсерваторах республики продолжают оставаться 102 человека (всего за весь период было размещено 1277 человек). В условиях изоляции на дому продолжают оставаться более 1500 человек. Факты нарушения изоляции на этой неделе не выявлены.