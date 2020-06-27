2020-06-27T16:25:12+03:00
Общество

Роспотребнадзор дает добро: Татарстан переходит на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса

Планируется открытие летних лагерей и торговых центров площадью до 800 квадратных метров
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Носить маски и перчатки в общественных местах по-прежнему необходимо.Носить маски и перчатки в общественных местах по-прежнему необходимо.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Татарстан занимает лишь 79 место в стране по показателям заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказала глава Управления Роспотребнадзора по РТ, Главный государственный санитарный врач по Республике Татарстан Марина Патяшина. На данный момент на территории республики Covid-19 диагностирован у 4431 человека.

- За эту неделю мы зарегистрировали 279 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что всего на 5 случаев ниже предыдущей недели. Мы ежедневно регистрируем по 40 случаев заболевания, и темп прироста новых случаев заболевания фактически не меняется. На этой неделе он составил 0,9%, - уточнила Марина Патяшина.

Как сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, федеральный Роспотребнадзор проанализировал ситуацию с новой коронавирусной инфекцией в республике и согласовал переход на второй этап снятия ограничений.

- В связи с этим планируется ввести определенные послабления режима ограничений. В режиме коронавируса мы умеем работать, но для это необходимо быть дисциплинированными, соблюдать все нормы и правила, - заявил Минниханов.

Марина Патяшина отметила, что в разрезе территорий ситуация с заболеваемостью в республике по-прежнему неодинаковая. Наиболее высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией регистрируется в 11 муниципальных районах. А в 7 муниципальных образованиях заболеваемость выше среднереспубликанского показателя в разы. Это Атнинский, Дрожжановский, Апастовский, Лаишевский, Тюлячинский, Пестречинский, Высокогорский районы.

При этом во всех 11 районах наблюдается высокая доля заболеваемости среди работающего населения. Это указывает на несоблюдение профилактических мер в трудовых коллективах.

В Набережных Челнах и в Тукаевском районе отмечается высокая заболеваемость среди лиц старше 65 лет (превышает среднереспубликанские показатели).

Что касается эпидемиологической ситуации в целом, то в Российской Федерации приходится 422,7 случая на 100 тысяч населения (299,8 случая – без Москвы), в Татарстане этот показатель – 113,5 случая на 100 тысяч населения.

Марина Патяшина сообщила, что в геометрической прогрессии растет тестирование лиц на иммунитет к новой коронавирусной инфекции. На этой неделе тестирование в 9 частных лабораториях прошло более 14 тысяч человек, что вдвое больше, чем на предыдущей неделе.

С 26 июня в Татарстане – как в одном из пилотных регионов - начали реализацию проекта по изучению популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции. До 30 июня в Центр гигиены и эпидемиологии РТ будут доставлены сыворотки крови у 2800 человек 7 возрастных категорий из всех муниципальных районов республики. Результаты позволят оценить уровень защиты жителей к новой коронавирсуной инфекции, подчеркнула Марина Патяшина.

По-прежнему остаются единичными завозные случаи заболевания. За прошедшую неделю их было всего 4.

В обсерваторах республики продолжают оставаться 102 человека (всего за весь период было размещено 1277 человек). В условиях изоляции на дому продолжают оставаться более 1500 человек. Факты нарушения изоляции на этой неделе не выявлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Мне нужны деньги и твой телефон": 17-летний парень избил прохожего около его дома
Защитник "Ак Барса" перешел в "Торпедо"
Не заподозрил подвоха: житель Татарстана перевел "сотрудникам банка" 240 тысяч рублей
Чат-бот по поиску участка для голосования по поправкам в Конституцию РФ запустили в Татарстане
Мучал кашель, было трудно дышать: у татарстанца подозревали коронавирус, но оказалась куриная кость в бронхе
Испугался и запер машину в гараже: Житель Ульяновской области насмерть сбил велосипедиста и сбежал с места аварии
У "Динамо" три новых соперника в суперлиге: Что это за команды?
Гидрометцентр Татарстана: Холодная погода сохранится до 1 июля 2020 года
Голосование по поправкам в Конституцию РФ 2020 в Татарстане: в первый день почти 73% высказались «За»
В Татарстане скончался еще один зараженный коронавирусом
Кто виноват, что в 11 районах Татарстана статистика по заболеванию коронвирусом выше среднереспубликанской
На 27 июня в Татарстане объявлено штормовое предупреждение
Деточкин отдыхает: в Казани вместе с машиной украли и гараж
Как выбрать первый тариф для смартфона и не прогадать?
На автодороге Казань-Шемордан КАМАЗ протаранил легковушку: три человека погибли
Пожар в казанском поселке на 120 квадратных метров: пострадал один человек
Власти Татарстана пока не называют конкретную дату второго этапа снятия ограничений