Гидрометцентр Татарстана: Холодная погода сохранится до 1 июля 2020 года

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:38:35+03:00

На эти же выходные ситуацию в республике будут диктовать активные фронтальные разделы северного циклона

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В эту пятницу, 26 июня, в полдень температура воздуха в Татарстане не превысила значений +20 градусов. В грядущие выходные если и будет потепление, то омраченное осадками и ненастьем. Погоду в республике будут диктовать активные фронтальные разделы северного циклона.

Так, согласно данным Гидрометцентра Татарстана, в субботу, 27 июня, в регионе объявлено штормовое предупреждение – местами ожидаются дожди, грозы, сильный ветер и даже град. Столбики же термометров в этот день не поднимутся выше +26.

Днем в воскресенье, 28 июня, местами все еще прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха не выше +21 градуса.

В понедельник, 29 июня, холодная и неустойчивая погода с дождем в Татарстане сохранится. Днем от +15 до +20.

Далее же - 30 июня и 1 июля, по предварительном прогнозу, будет все так же холодно. Температура воздуха ниже нормы на 5-6 градусов – днем максимум +20. Местами возможны небольшие осадки в виде дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU