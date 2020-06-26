На 27 июня в Татарстане объявлено штормовое предупреждение
В том числе ожидаются грозы и сильный ветер до 24 м/с
Локально возможен даже град.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Татарстане утром и днем 27 июня объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Гидрометцентра республики, в это время на территории региона с сохранением на ночь 28 июня местами ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, локально шквалистые усиления до 24 м/с, а также сильные дожди и даже град.
ИСТОЧНИК KP.RU
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