На 27 июня в Татарстане объявлено штормовое предупреждение

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:42:17+03:00

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В Татарстане утром и днем 27 июня объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Гидрометцентра республики, в это время на территории региона с сохранением на ночь 28 июня местами ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, локально шквалистые усиления до 24 м/с, а также сильные дожди и даже град.

ИСТОЧНИК KP.RU