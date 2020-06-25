2020-06-25T12:58:20+03:00
Общество

В Татарстане предположительно от COVID-19 скончался врач Нассер Гассан Назим

Точную причину гибели сотрудника Муслюмовской ЦРБ установит судебно-медицинская экспертиза
Лика ИСАЕВА
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Нассер Гассан Назиму было 50 лет.Нассер Гассан Назиму было 50 лет.Фото: с личной страницы в соцсети.
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Первым о гибели 50-летнего врача-педиатра Муслюмовской ЦРБ Нассера Гассана Назима сообщил его коллега, казанский доктор, завотделением педиатрии детской больницы №1 Ильдус Лутфуллин.

Он написал в соцсетях, что коронавирус мог стать причиной смерти хорошего человека и профессионала, врача с большим сердцем Нассера Гассана Назима. Так же он сообщил о смерти еще двух человек из своего окружения - пенсионера-родственника коллеги и мамы одного из пациентов больницы.

Гибель врача из Муслюмовской ЦРБ подтвердили в министерстве здравоохранения Татарстана. При этом в ведомстве не спешат делать скоропалительных выводов - точную причину смерти Нассера Гассана Назима будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

СПРАВКА КП

Нассер Гассан Назим родился 15 декабря 1970 года. В 1998 году окончил Казанский ГМУ. С 2003 года работал врачом-педиатром и неонатологом в Муслюмовской центральной районной больнице. В 2015 году переехал в Камско-Устьинский район, на работу в Муслюмово вернулся в 2016 году.

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Всего с начала пандемии в республике было выявлено 4 350 зараженных. При этом количество выздоровевших и скончавшихся от инфекции по-прежнему разнится. Так, по данным федерального оперштаба, выздоровел 3 661 человек, скончались - 11. У регионального штаба цифры другие: 3 163 выздоровевших и 13 скончавшихся (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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